İletişim Başkanı Altun: 70 yıllık NATO müttefiki Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır

Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin “Türkiye, S-400’leri Ukrayna’ya versin, ABD de Türkiye’ye F-35 versin” önerisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yanıt geldi.

WSJ'ye konuşan Fahrettin Altun, "70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır” dedi.

“Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun ‘beyin ölümü gerçekleşmiş’ olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullanan Altun şöyle devam etti:

"Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir"

"Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Türkiye, F-35 programından çıkarıldı

ABD, bir süre önce S-400 tedariki nedeniyle Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

ABD’li Lockheed Martin şirketinin Türkiye için ürettiği 6 adet F-35A Lightning II savaş uçağı ise ABD Ordusu’na ait depolara kaldırılmıştı.

Program kapsamında üretim yapan Türk savunma sanayii firmalarından da tedarik durdurulmuştu.

Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile “acil ihtiyaç” kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Füzesi Sistemi (HSFS) tedariki ile ilgili 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.