-İLERLEME RAPORUNDA YENİ HSYK'YA ONAY BRÜKSEL (A.A) - 05.11.2010 - AB Komisyonu'nun 9 Kasımda yayımlayacağı 2010 Türkiye İlerleme Raporu'nun taslağında Anayasa değişikliğiyle HSYK'nın üye sayısının artırılması "olumlu adım" olarak nitelendirildi. İlerleme Raporu taslağında, HSYK'nın üye sayısının 7'den 22'ye çıkarılarak, hakim ve savcılara doğrudan seçimlerle ilk kez Kurul'a üye gönderme imkanı tanınmasıyla HSYK'nın yargıdaki temsil gücünün artırıldığı belirtildi. Taslak belgede, Anayasa değişikliğiyle daha önce HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara dönüş yolunun açılması olumlu bulunurken, bu kapsamda savcı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihracıyla sonuçlanan "Şemdinli hadisesinin" hala çözüme kavuşturulmadığı ifade edildi. Anayasa değişikliğiyle sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilmesini de olumlu karşılayan AB Komisyonu, "üst düzey yargı ve ordu mensuplarının önemli davalarla ilgili yaptıkları açıklamaların yargının tarafsızlığını tehlikeye düşürdüğü" kaydedildi. Taslakta, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanması ve devamında HSYK'nın, Cihaner'le ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın özel yetkisini geri almasından bahsedilerek, bu süreçte üst düzey yargı mensuplarının HSYK'ya destek veren açıklamalarının, yargının adil yargılama kapasitesi hakkında şüphe yarattığı görüşü dile getirildi.