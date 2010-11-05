-İLERLEME RAPORUNDA ERGENEKON DAVASI BRÜKSEL (A.A) - 05.11.2010 - AB Komisyonu'nun 9 Kasım'da yayımlayacağı 2010 Türkiye İlerleme Raporu'nda Ergenekon davasına geniş yer ayrılırken, Türkiye'nin "darbe iddialarıyla ilgili soruşturmaları genişlettiği" belirtildi. Geçmiş yıllardaki raporlarında Türkiye'ye, Ergenekon davasını demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanmasını tavsiye eden AB Komisyonu, bu yılki raporunda, bu kapsamda Türkiye'nin attığı adımları kayda geçirmeye hazırlanıyor. 2010 İlerleme Raporu taslağında, Türkiye'nin "darbe iddialaryla ilgili soruşturmaları genişlettiği" belirtilerek Ergenekon davası kapsamındaki gelişmeler örnek olarak gösterildi. Taslak belgede bu kapsamda, Danıştay saldırısının Ergenekon davasıyla birleştirilmesi, Ergenekon zanlılarında ele geçirildiği iddia edilen ve "Kafes Planı" olarak adlandırılan darbe planının soruşturulması, dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in "irticayla mücadele eylem planı" kapsamında ifadeye çağrılması ve 2003 yılında 1. Ordu tarafından hazırlandığı iddia edilen "Balyoz" adlı darbe planıyla ilgili tutuklamalar ayrıntılı olarak anlatıldı. Ergenekon davasında uzun tutukluluk sürelerinin yargının hızlı işlemesi açısından endişe kaynağı olduğu dile getirilen rapor taslağında, Ergenekon davasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Suç ağı olduğu iddia edilen Ergenekon'a ve diğer bazı darbe planlarına yönelik soruşturmalar, demokratik kurumların uygun işleyişine ve hukukun üstünlüğüne güveni artırmak için bir fırsat olmayı sürdürüyor. Buna karşın bu süreçteki yargılamalarda sanık haklarına ve sürecinin vaktinde ilerletilmesine tam saygı gösterilmelidir."