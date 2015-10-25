T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İlerleme raporu niye ertelendi?

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Türkiye ile ilgili sert eleştiriler içeren İlerleme Raporu’nun yeniden ertelenerek seçimler sonrasına bırakıldığını bildirdi.

25 Ekim 2015 15:48

Alman Welt am Sonntag gazetesi, AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nun açıklanmasını yeniden erteleyerek 1 Kasım seçimleri sonrasına bıraktığını bildirdi. Haberde, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) özellikle vatandaş hakları konusunda eleştiriler getiren İlerleme Raporu'nun geçen hafta yeniden ertelendiği belirtilerek, raporun böylece seçimler sonrasında haftasonu açıklanacağı ve AKP'nin seçim kampanyasını gölgelemeyeceği kaydedildi.

Gazetenin, İlerleme Raporu'nun yayınlanmamış taslağına dayandırdığı habere göre, raporda insan hakları ve hukuk devleti konusunda sert eleştiriler yer alıyor. Türkiye'de düşünce ve toplanma özgürlüğü alanında önemli gerilemeler kaydedildiğinin belirtildiği taslak raporda, siyasi aktivistler ve gazetecilere ‘gözdağı verildiği‘ ve ‘aşırı güç kullanımı‘ yoluyla temel haklarının engellendiği kaydediliyor. Taslakta ayrıca eşcinseller, transseksüel ve interseksüellerin yeterince korunmadığı ifadesi de yer alıyor.

Welt am Sonntag'ın haberine göre İlerleme Raporu taslağında ayrıca Kürtlerle barış sürecine geri dönülmesi talep edilerek, Türkiye'deki İslamcı teröristlere karşı kararlı mücadele uyarısı yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman WeltSonntagTürkiyeRaporuAlmanWeltSonntag Komisyonu TürkiyeKasımAdaletKalkınma PartisiAKPKürtlerleDeutsche Welle Türkçe DW AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24