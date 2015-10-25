İlerleme raporu niye ertelendi?

Alman Welt am Sonntag gazetesi, AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nun açıklanmasını yeniden erteleyerek 1 Kasım seçimleri sonrasına bıraktığını bildirdi. Haberde, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) özellikle vatandaş hakları konusunda eleştiriler getiren İlerleme Raporu'nun geçen hafta yeniden ertelendiği belirtilerek, raporun böylece seçimler sonrasında haftasonu açıklanacağı ve AKP'nin seçim kampanyasını gölgelemeyeceği kaydedildi.

Gazetenin, İlerleme Raporu'nun yayınlanmamış taslağına dayandırdığı habere göre, raporda insan hakları ve hukuk devleti konusunda sert eleştiriler yer alıyor. Türkiye'de düşünce ve toplanma özgürlüğü alanında önemli gerilemeler kaydedildiğinin belirtildiği taslak raporda, siyasi aktivistler ve gazetecilere ‘gözdağı verildiği‘ ve ‘aşırı güç kullanımı‘ yoluyla temel haklarının engellendiği kaydediliyor. Taslakta ayrıca eşcinseller, transseksüel ve interseksüellerin yeterince korunmadığı ifadesi de yer alıyor.

Welt am Sonntag'ın haberine göre İlerleme Raporu taslağında ayrıca Kürtlerle barış sürecine geri dönülmesi talep edilerek, Türkiye'deki İslamcı teröristlere karşı kararlı mücadele uyarısı yapılıyor.