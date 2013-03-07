Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir, BDP’li milletvekillerin Murat Karayılan ve Sabri Ok’la yaptığı görüşme için, “İleride bu fotoğrafı anlatabilmek o kadar kolay olmayacak. Tatlı bir anı olarak kalmaz. Çok büyük tepkiler, çok büyük geri dönüşleri beraberinde getirebilir” dedi.

Metehan Demir’in hurriyet.com.tr’de “Metehan Demir’le 3 dakika” adlı videoda BDP’li heyetin PKK’lı yöneticilerle görüşmesini değerlendirdi.

“Bu fotoğraf Türkiye’nin normalde yaşadıkları acılar itibariyle kaldırabileceği bir fotoğraf değil” diyen Demir, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da “Size çok güveniyorum. Bu fotoğrafı çekmenize bile katlanıyorum. Ama bu fotoğrafın geriye dönüşü yok” diye düşündüğünü söyledi.

Metehan Demir’in hurriyet.com.tr’deki o açıklamalarının tamamı şöyle:

“Bugün Hürriyet gazetesinde bir fotoğraf var birinci sayfada da kullandık, içeride devam sayfalarında da kullandık. O fotoğraf, Kandil’de PKK'nın Öcalan'dan sonraki en önemli isimlerinden biri olan Murat Karayılan'la BDP milletvekillerinin Kuzey Irak'ta bir yerde, tahminen Süleymaniye yakınlarında yaptığı toplantının fotoğrafı.

Sırrı Süreyya'dan Ahmet Türk'e, Gültan Kışanak'tan Selahattin Demirtaş'a kadar, Altan Tan'a kadar ekip neredeyse tam kadro olarak Karayılan'la, Öcalan'la yapılan görüşmenin sonrasında, İmralı'daki görüşmenin sonrasında Kandil'in, PKK'nın bu eylem merkezinin neler düşündüğünü, işte Öcalan'ın gönderdiği mektubun yanıtlarının nasıl olabileceğinin masaya yatırmak için bir araya geldikleri yer.

Fotoğrafa çok uzunca ve çok dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyorum. Aslında fotoğraf içinde oldukça kritik mesajları da barındırıyor. Bu, bugün itibariyle hükümetin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu sürece ne kadar güvendiğini, ne kadar fazla kredi verdiğini ve artık bu işin nedenli bitmesini istediğini de bize anlatıyor. Ama bu fotoğraf öyle bir fotoğraf ki ağustos ayında dağda teröristlerle kucaklaşma fotoğrafını çok geride bırakan ve ileride geriye dönüşü olmayan bir fotoğraf.

Anlaşılan o ki Kandil'e, PKK'ya ve BDP'li milletvekilleri de çok büyük risk alarak gidip, bu fotoğrafı çektirebilmişler. Çünkü dediğim gibi, ileride bu fotoğrafı anlatabilmek o kadar kolay olmayacak. Geçmişte tatlı bir anı ki bugün Sırrı Süreyya'yla da konuştum, tatlı bir anı olarak kalmaz. Çok büyük tepkiler, çok büyük geri dönüşleri beraberinde getirebilir. Algıyı çok iyi yönetmek lazım. Kandil burada, tırnak içinde söylüyorum, üzerine düşen iyi niyet neyse bunu da göstermesi lazım. Bu fotoğraf Türkiye’nin normalde yaşadıkları acılar itibariyle kaldırabileceği bir fotoğraf değil. Ama herkes biz de dâhil, kamuoyunda herkes dahil, çözümü o kadar istiyor ki bu fotoğrafa kimse sesini çıkarmıyor ve en başta, zamanında en sert mesajları veren Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere burada diyor ki "Size çok güveniyorum. Bu fotoğrafı çekmenize bile katlanıyorum. Ama bu fotoğrafın geriye dönüşü yok" diyor.

Bunu biz de söylüyoruz, kamuoyu da söylüyor, hatta BDP'li milletvekilleri de söylüyor. Burada kritik olan isim Öcalan'dan da ziyade, Öcalan'ın talimatlarıyla da yaptığı kendilerinin de yaptığı telkinleri dikkate alması gerek kandilin bu terörist eylemleri gerçekleştiren Kandil’in bundan sonra bu fotoğrafa herkesin çok dikkatli bakıp, düşünmesi lazım. Türkiye’nin kaldırabilecek psikolojisi bu çerçevede kalmadı. Bunun geriye dönüşünün olmadığını ve taşınamaz bir yük olmadığını herkes aklında tutusun ve yerleştirsin.”