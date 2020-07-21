İleri TV ve İleri Haber editörü Doğan Ergün'ün Twitter hesapları askıya alındı

İleri TV ve İleri Haber editörlerinden Doğan Ergün'ün Twitter hesapları askıya alındı. Ergün, kısıtlamanın nedenini İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'la yaptığı söyleşi olarak açıkladı.

Doğan Ergün, İleri Haber'de kaleme aldığı "15 Temmuz sorgulamasının ardından Twitter’da bir kısıtlanma hikâyesi" başlıklı yazısında İleri TV YouTube kanalında İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile bir söyleşi yaptığını, bunun sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü, 17 Temmuz'da ise Twitter hesaplarının kısıtlandığını yazdı.

Ergün, söyleşide Şık'ın "İktidar açısından 15 Temmuz kalkışması, sahte tarih yazımında ihtiyaç duyulan bir kurtuluş savaşıydı. Esas olarak sorgulanması gereken kalkışmanın diğer ortaklarının hangi pazarlıklar sonucu Gülen Cemaati’ni yalnız bıraktığı" ifadelerinin trolleri rahatsız ettiğini ve bunun sonucunda şikâyet mekanizmasının devreye girdiğini belirtti.

"Toplumsal muhalefetin sözünün sokakta ve mecliste kısılmaya çalışılmasının ardından iktidarın yeni hedefi sosyal medya" diyen Ergün, "Geçen hafta, iktidar ve yandaşlara aykırı sözler söyleyen pek çok hesapla ilgili kısıtlamalar getirildiği anlaşılıyor. Ben ve İleri TV kısıtlamanın üzerinden iki gün geçti. Günlerdir, telefon doğrulaması için arama almıyoruz. Oluşturduğumuz şikayet formuna günlerdir yanıt verilmiyor" ifadelerini kullandı.