'İleri saat'e erken duyuru

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu için uygulanan yaz saatine (ileri saat) geçiş bu yıl yerel seçimlerin yapılacağı 29 Mart'ta gerçekleştirilecek



Zaman’ın haberine göre saatlerin, 29 Mart Pazar günü 03.00'te bir saat ileri alınacak olması, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nu harekete geçirdi. Kurul, seçim günü oy verme işlemlerinde sorun yaşanmaması için Enerji Bakanlığı'ndan kendilerine yardımcı olmalarını ve duyurunun erken yapılmasını istedi. Bakanlık da konuyla ilgili hazırladığı kararname taslağını önceki gün Başbakanlık'a gönderdi.



Bakanlık ve YSK, oy kullanırken sorun yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmalarını istiyor. Özellikle öğleden sonra oy kullanmak isteyenler, saatlerini ileri almazsa geç kalacakları için oy kullanamayabilir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 1998 yılında 29 Mart Pazar günü yapılan ÖSS sınavında, saatini ileri almayı unutan öğrenciler bir saat geç kalmıştı. 2001-2007 yıllarında da 29 Mart'ta yapılan tüm sınavlarda aynı sorun yaşandı.



Enerji Bakanlığı, yaz saati uygulamasına geçilebilmesi için 29 Mart'ta saatlerin bir saat ileri alınmasını istedi. Bu amaçla hazırlanan ve Başbakanlık'a gönderilen kararname taslağına göre, saatler 29 Mart'ta ileri alınırken, 25 Ekim 2009'da 04.00'te bir saat geri alınacak. Taslakta şu görüşler yer aldı: "Çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlamak amacıyla, ayrıca akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebini azaltacağı dikkate alınarak, yaz saati uygulamasının devamında yarar görülmektedir."



Öte yandan ileri saatin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Gün ışığından daha fazla yararlanılması ve ticari hayatı canlandırmak için Enerji Bakanlığı, sürekli ileri saat çalışması başlatmıştı. Ancak başta Türk Hava Yolları ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere bazı kurumlar uygulamaya karşı çıktı. Olumsuz görüşler üzerine bakanlık, çalışmalara bir süre daha devam edilmesi kararı aldı.

