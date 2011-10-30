-''İleri saat'' uygulaması sona erdi ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - ''İleri saat'' uygulaması, 04.00 itibariyle saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl uygulanan ileri saat uygulaması YGS sınavı nedeniyle bir gün sonra 28 Mart Pazartesi günü saatlerin 03.00'te bir saat ileri alınmasıyla başlamıştı. Bu yılki ileri saat uygulamasıyla yaklaşık 1 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik tasarrufu sağlandığı tahmin ediliyor. Bugünkü satış fiyatlarıyla hesaplandığında tasarrufun değeri 300 milyon lirayı aştığı hesaplanıyor. Bu, orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık elektrik üretimine tekabül ediyor. Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak uygulanan ileri saat uygulamasına her yıl Mart ayının son pazar günü saatler 03.00'te bir saat ileri alınarak başlanıyor, Ekim ayının son pazar günü saatlerin 04.00'te bir saat geri alınmasıyla sona eriyor. Bu yıl kişi başına elektrik tüketiminin 3.010 kilovatsaate ulaşması beklenirken, 332 bin kişinin harcayacağı elektrik bedavaya gelmiş oluyor.