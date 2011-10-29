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Ekonomi

''İleri saat'' uygulaması, bu gece sona eriyor ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 12:57

-''İleri saat'' uygulaması, bu gece sona eriyor ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - ''İleri saat'' uygulaması, bu gece saatlerin 04.00'te bir saat geri alınmasıyla sona erecek.  Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl uygulanan ileri saat uygulaması 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlamıştı.  Bu yılki ileri saat uygulamasıyla yaklaşık 600 milyon kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığı tahmin ediliyor. Bu, orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık elektrik üretimine tekabül ediyor. Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak uygulanan ileri saat uygulamasına her yıl Mart ayının son pazar günü saatler 03.00'te bir saat ileri alınarak başlanıyor, Ekim ayının son pazar günü saatlerin 04.00'te bir saat geri alınmasıyla sona eriyor.

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