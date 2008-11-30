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Ekonomi

İleri saat için anket

Enerji Bakanlığı, sürekli ileri saat uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için resmi internet sitesinde anket başlattı.

30 Kasım 2008 02:00

Enerji Bakanlığı, sürekli ileri saat uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için resmi internet sitesinde anket başlattı.

Sürekli ileri saatle, gün ışığından daha fazla faydalanılması, ticari ve sosyal hayatın canlı tutulması hedefleniyor.

Enerji Bakanlığı'nın yaz saati uygulamasını tüm yıla yaymak amacıyla başlattığı çalışmaları bu yılın başında tamamladı. Bakanlık, olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine projeyle ilgili çalışmalara bir süre daha devam kararı aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, sürekli ileri saat için olumlu görüş beyan ederken, Dışişleri, Avrupa ülkeleri ile ticari ilişkiler aksar gerekçesiyle uygulamaya karşı çıktı. THY de uluslararası uçuş programının önceden belirlendiği gerekçesiyle uygulamanın ertelenmesini istedi. 

Bu tepkiler üzerine Enerji Bakanlığı, halkın görüşüne başvurma kararı aldı. Bakanlığın internet sitesi 'www.enerji.gov.tr'de 'Yaz saati uygulama anketi' başlatıldı. Ankete verilecek yanıtlara  göre sürekli ileri saate geçilip geçilmemesine karar verilecek.

Ankette vatandaşlara, 'Yaz saati uygulamasının yararlı olduğuna inanıyor musunuz?', 'Saatlerin ileri ve geri alındığı dönemlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıyor musunuz?', 'Sizce ülkemizde hangi saat sistemi kullanılmalıdır?' soruları yöneltiliyor.

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