-İldiz: ''Zor maçtı'' KARABÜK (A.A) - 11.09.2011 - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ''Zor maçtı, ama oyuncularım kazanmasını bildi'' dedi. İldiz, Sivasspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, ilk maçların her zaman zor olduğunu söyledi. Sivasspor'un lige çok iddialı başladığını anlatan İldiz, şunları kaydetti: ''Rakibimiz buraya da öyle geldi. Kazanmak adına her şeyi yaptı. İki takım da kazanma adına oynayınca çekişmeli bir karşılaşma izledik. Oyunun ilk çeyreğinde maçı koparacak pozisyonlar yakaladık. Karşılaşma sonuna kadar tek farklı skor olunca rakibimiz umutlandı. Onları da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Zor maçtı, ama oyuncularım kazanmasını bildi. Zaman zaman istediğimiz oyunu oynadık. Kazanma azmi açısından iyiydik. Lige kazanarak başladığımız için mutluyuz.'' -Sivasspor cephesi- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yeni sezonun bütün takımlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, şunları söyledi: ''Bu maçlar her zaman zordur. Konsantre olmak zor oluyor, uzun süreden sonra puan maçına çıktık. Bazı hatalarımız olacak tabii ki. İlk yarı istediğimiz gibi oynamadık, ancak ikinci yarıdaki oyunun sonucu bu olmamalıydı. Son dakikada yakaladığımız bomboş pozisyonu atmamız gerekiyordu. Ligin ilk maçı hatalar olacaktır, bugünde hatalar yaptık. Lig daha çok uzun bir maraton. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Fırsatları değerlendirmezsen sonucu bu olur. İnşallah bundan sonraki maçlarda iyi oynayarak istediğimizi alacağız.''