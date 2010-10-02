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Spor

İLDİZ: ''SAHADA İSTEDİĞİMİZİ YAPTIK'' KARABÜK (A.A)

02 Ekim 2010 01:48

-İLDİZ: ''SAHADA İSTEDİĞİMİZİ YAPTIK'' KARABÜK (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Yücel İldiz, ''Maç süresince sahada istediğimizi yaptık, çok gol pozisyonumuz vardı'' dedi. Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin, teknik direktörleri ile birlikte bütün futbolcularının çok kaliteli olduklarını bildiklerini, özel bir önlem almadan kendi oyun kriterlerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Karşılaşma öncesinde çok zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini anlatan İldiz, şöyle konuştu: ''Rakibimiz 4 haftadır galibiyet elde ediyordu ve iyi bir ivme kazanmıştı. Maç süresince sahada istediğimizi yaptık, çok gol pozisyonumuz vardı. Ancak karşılaşmada, 2-1'lik skordan sonra biraz zorlandık. Mütevazi bir şehir takımıyız, ligin çetin cevizi olmaya devam edeceğiz.'' İldiz, Galatasaray'ın teknik direktörü Frank Rijkaard'ın babasının ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, baş sağlığı dilediğinde bulundu.

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