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Spor

İLDİZ: İLK YARIYI İSTEDİĞİMİZ YERDE TAMAMLADIK KARABÜK (A.A)

19 Aralık 2010 15:01

-İLDİZ: İLK YARIYI İSTEDİĞİMİZ YERDE TAMAMLADIK KARABÜK (A.A) - 19.12.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ''Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde tamamladık'' dedi. Yücel İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçında istedikleri futbolu ortaya koyduklarını, ancak sonuca gidemedikleri için 3-0 yenildiklerini söyledi. Ligin ilk yarısında sakatlıklarla boğuşmalarına rağmen iyi sonuçlar aldıklarını anlatan İldiz, şöyle konuştu: ''Rakiplerine göre oynayan değil, kendi futbolunu yansıtmaya çalışan takım olduk. Büyük camiaların takımlarıyla başa baş mücadele ettik. Ligin çetin cevizi olduk. Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde tamamladık. Şimdi önce tesislerimizde sonra da Antalya'da kampa girerek, ligin ikinci yarısına iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakat oyuncularımız ikinci yarıya yetiştirilecek. Karabük'e ve Demir Çelik işçisine yakışır futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.''

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