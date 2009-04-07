İlçe seçim müdürüne gözaltı

Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Müdürü A.Ç. bir muhtar adayının seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirmek için 5 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı



A.Ç. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyet yetkililerine göre, Yenimahalle'deki bir muhtar adayı, seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirmek için İlçe Seçim Kurulu Müdürü A.Ç.'nin kendisinden 5 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.



Muhtar adayının iddiası üzerine gözaltına alınan İlçe Seçim Kurulu Müdürü, Ankara Emniyeti'ne götürüldü. İfadesi alınan A.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

