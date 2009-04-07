T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlçe seçim müdürüne gözaltı

Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Müdürü A.Ç. bir muhtar adayından 5 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

07 Nisan 2009 03:00

Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Müdürü A.Ç. bir muhtar adayının seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirmek için 5 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

A.Ç. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerine göre, Yenimahalle'deki bir muhtar adayı, seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirmek için İlçe Seçim Kurulu Müdürü A.Ç.'nin kendisinden 5 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

Muhtar adayının iddiası üzerine gözaltına alınan İlçe Seçim Kurulu Müdürü, Ankara Emniyeti'ne götürüldü. İfadesi alınan A.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24