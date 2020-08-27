İlçe Milli Eğitim Müdürü, şort giyen öğretmenleri seminere almadı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 6 öğretmen şort giydikleri gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından seminere alınmadı. Olaya tepki gösteren Eğitim-Sen, "Öğretmenin kılık kıyafeti ile uğraşacaklarına okulları pandemi döneminde eğitim öğretime hazır hale getirmelerini bekliyoruz" dedi.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, Kemalpaşa ilk ve ortaokulunda dün yaşanan olayda 6 öğretmende İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Cengiz’in talimatı üzerine toplantıya katılmamaları istendi. Seminere alınmadığı için okul bahçesinde toplantının bitmesini bekleyen öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün talimatına tepki gösterdi.

Öğretmenler, “Okullar hiçbir şekilde pandemi döneminde eğitime hazır değilken, birleştirmelerden dolayı tadilat sürerken Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerin kılık kıyafetine takılıyor” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü kabul etti

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Cengiz, öğretmenlerin toplantıya ‘şortla’ girmemeleri istediğini kabul etti. Cengiz, “Şortla toplantıya katılmamalarını söyledim. İstek değil öneride bulundum” ifadelerini kullandı.

''Öğretmenlerin kıyafetiyle uğraşmayın''

Öğretmenlerin toplantıya alınmamasına tepki gösteren Eğitim-Sen Kemalpaşa Temsilciliği ise şu açıklamayı yaptı:

“Okullarda öğretmenler Covid-19'a yakalanırken, öğretmenler hiç bir kontrol yapılmadan seminerlere çağrılırken, onlarca okul vakalar yüzünden kapatılırken, öğretmenin kılık kıyafeti ile uğraşacaklarına okulları pandemi döneminde eğitim öğretime hazır hale getirmelerini bekliyoruz. Pandemi dönemi eğitimin nasıl olacağının planlandığı bir toplantıya öğretmenlerin alınmamaları sürecin ne kadar bilimsel ilerlediği göstermektedir”