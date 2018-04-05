İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı; boğaz manzaralı lise ikiye bölündü; öğrenciler tepkili

Çırağan Sarayı’nın hemen yanındaki tarihi Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınmasıyla okul ortadan ikiye bölündü. Tarihi yapının içinde memurlara oda yapmak için inşaat çalışmaları başlatıldı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü lisede okul kantininin bir kısmı da duvarlarla kapatılarak Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yemekhane yapıldı. Öğrenciler ise tarihi okul binasına zarar verilmesine ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarına taşınmasına tepkili. Soğuk sınıflara atıldıklarını söyleyen öğrenciler, okul içerisinde yapılan inşaat çalışmalarının tarihi dokuya zarar verdiğini ifade etti.

Öğrenciler, “Okulumuzu ikiye böldüler. Bizler soğuk sınıflara atıldık. Kantinimizi elimizden aldılar. Elini kolunu sallayan okulumuza girebiliyor. En önemlisi tarihi binaya zarar verdiler” dediler.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçen haftalarda Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu boğaz manzaralı binaya taşındı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün lisenin içerisine taşınmasıyla okulda bir çok değişiklik yapılmaya başlandı. Öncelikle okul ortadan ikiye ayrıldı. Okulun sol tarafındaki derslikler boşaltıldı, çok sayıda öğrencinin sınıfı değiştirildi. Müdürlüğün yer aldığı tarafta da boğazı gören cam kenarına memurlar için yeni odalar yapıldı. Öğrencilerin sınıflarına girdiği ana kapı ise öğrencilerin kullanımına tamamen kapatıldı.

Öğrencilerden A.C., “Sırf bu binaya taşınacaklar diye tarihi yapıya zarar verdiler. Bu durum beni çok üzüyor. Nefes alacağımız alanlar elimizden alındı. Ayrıca Beşiktaş’ta park yeri bulmak çok zor. Şimdi kendi araçlarını da bahçemize park edecekler. Bizler nerede gezeceğiz? Okulumuzda Milli Eğitim Müdürlüğü istemiyoruz” dedi.