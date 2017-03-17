İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Okullarda 'Hayır' pankartları asıldığına dair duyum aldık; acilen kaldırın

Antalya Kepez Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği resmi yazıda 'Hayır' kampanyasına ilişkin afiş, broşür ve pankartların asıldığına dair duyum aldıklarını, bunun yasak olduğunu belirterek ilgili afişlerin kaldırılmasını istedi. Okullara gönderilen yazıda 'Evet' afişlerine dair ibare yer almaması dikkat çekti.

BirGün gazetesinden Diren Deniz Sarı'nın haberine göre, Şube Müdürü Yıldırım Solak imzasıyla okullara gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği kapsamında, bazı okul kurumlarımızın duyuru panolarına ve diğer yerlerine ‘Hayır’ kampanyasına dair afiş, broşür ve pankartların asıldığı duyumları alınmıştır. Bu bağlamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesi 3. Bendi Devlet Memurluğundan çıkarma başlıklı b fıkrasında ‘Yasaklanmış her türlü yayını ve siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek’ amir hükmü yer almaktadır. Okullarda asılan söz konusu afiş ve bildiriler siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri faaliyet kapsamındadır. Afiş, bildiri ve pankartların bulunduğu yerlerden acilen kaldırılmasını rica ederim."

"Geleceğimiz ve işimiz için ‘Hayır’ diyoruz"

"Bu uygulamanın ülkedeki demokrasinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini" vurgulayan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, "Bu durum Türkiye’deki demokrasinin bittiğini, demokrasinin ortadan kalktığını gösteriyor. Eğitim Senliler olarak işimiz ve geleceğimiz için ‘Hayır’ dediğimiz halde bizim afişlerimiz indiriliyor. Bakanın sözlü talimatıyla yapılıyor. Antalya’da hukuksuz bir işletim var. Biz siyasi parti değiliz, kendi faaliyetimizi sürdürüyoruz, kendi demokratik haklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Bunu da iş yerlerinde bulunan sendika panolarında dile getiriyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim’den yanıt yok

Konuya ilişkin gazetenin ulaştığı Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin sorularına yanıt vermediği belirtildi.