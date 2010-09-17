İlçe belediyelerinin imar yetkileri alındı

MEHMET DEMİRKAYA - T24



İBB ilçe belediyelerin imar yetkilerini geri aldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2005 yılında ilçe belediyelerine devrettiği imar yetkilerini geri aldı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Atalay Oğul, “Bu karar ile ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin birer müdürlüğü haline dönüştürülüyor” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “yaşanan bazı problemler”i gerekçe göstererek, 18 Şubat 2005 tarihide, Belediye Meclis kararı ile ilçe belediyelerine devrettiği imar yetkilerinin geri almak için Belediye Meclisi’ne teklif sundu.



Teklifle ilgili olarak Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı rapor bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.



“İlçe Belediye başkanı neden seçiliyor?”

İlçe belediyelerine devredilen imar yetkilerinin geri alınmasına tepki gösteren CHP’li belediye meclis üyeleri, bu kararın AB ile yapılan sözleşmelere aykırı olduğunu iddia etti.



CHP Grup Başkanvekili Atalay Oğul, imar yetkilerinin Büyükşehir Belediyesi’nde toplanmasının büyük sıkıntı yaratacağını, ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi’nde kuyruğa gireceğini söyledi. Oğul, “Bu karar ile ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi’nin birer müdürlüğüne dönüşecek. O zaman biz neden ilçe belediye başkanları seçiyoruz. Bu son derece yanlış bir karardır” dedi.





“Biz çoğunluktayız”

CHP’li üyelerin itirazı üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan, bunun bir siyasi karar olmadığını, böyle görülmemesi gerektiğini belirterek özetle şunları söyledi:



“Belediye Meclisi’nde çoğunluk partisiyiz. İsteseydik sadece muhalefet partili ilçe belediyelerinin imar yetkilerini alabilirdik. Yetkiyi kısmen de alabilirdik. Biz ayrım yapmadan, bütün ilçe belediyelerinden bu yetkiyi geri aldık.”



Yetki devir kararı iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe belediyelerine 2005 yılında devredilen imar yetkisiyle ilgili kararı oy çokluğuyla kabul etti. Kararda şöyle denildi:



“Teklif konusu, 18.02.2005 tarih ve 357 sayılı Meclis Kararı ile İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine



kendi sınırları içerisinde imar uygulamalarının (parselasyon planlarının) kontrolü ve işlemlerinin yapma ve onaylanmasına ilişkin verilen yetkinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin ( b)bendi uyarınca geri alınması ve 18.02.2005 tarih ve 357 sayılı Meclis Kararının iptali uygun bulunmuştur.”



