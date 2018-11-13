İlçe Başkanı'na "Y..şaklık yapma" dediği iddia edilen Aziz Kocaoğlu hakkında disiplin dosyası

CHP Konak İlçe Yönetimi, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma töreninde İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’ya söylediği öne sürülen "y..şaklık yapma" sözleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla ilgili disiplin dosyası hazırladı.

Kocaoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninde CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’yla protokolde selamlaşma esnasında Gruşçu’ya "y..şaklık yapma" dediği iddia edilmişti.

İl Başkanı Deniz Yücel’in de şahit olduğu sözler nedeniyle Gruşçu tören bitiminde Kocaoğlu’na tepki göstermiş, ikili arasındaki tartışma büyürken alanda bulunan vekil ve parti yöneticileri Gruşçu’yu sakinleştirmişti.

Gerçek Gündem'in haberine göre CHP Konak İlçe Yönetimi, bu akşamki toplantısında flaş bir karara imza attı. İlçe yönetimi Kocaoğlu hakkında disiplin dosyası hazırladı. İlçe yönetimi oy birliğiyle Kocaoğlu’na disiplin soruşturması açılmasını talep eden karar aldı. Kocaoğlu hakkında disiplin soruşturması açılması yönündeki talep Genel Merkez’e gönderilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili disiplin talebini MYK inceleyecek. Disiplin dosyası MYK tarafından kabul edilirse Kocaoğlu’yla ilgili kararı YDK verecek.