İlber Ortaylı'dan tepki: Bütün fabrikalar böyle gitti!

Ankara’da ‘Osmanlı’da Vergi Sistemi’ başlıklı konferans veren ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Ortaylı, “Önce özelleştiriyorlar, sonra adam işletmiyor arsayı, satıyor ucuza. Bütün fabrikalar böyle gitti. Bunları takip edeceksiniz. Kamulaştırma yaparken adam senin evini alıyor park yapacağım diyor. Yapmadan mahkemeye veriyorsun, geri alıyorsun değil mi? Bunun da böyle olması lazım” dedi.

Milli Gazete'den Ferhat Ekinci'nin haberine göre Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29. Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen “Osmanlı’da Vergi Sistemi” konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı’nın maliyesini ve vergi sistemini anlattı. Konferans sonunda gazetemizin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Ortaylı, fabrikaların özelleştirilmesine tepki gösterdi.

"Adam satıyor milli malı, satıyor fabrikayı"

Ortaylı, bütün fabrikaların bu şekilde milletin elinden gittiğini aktararak, “Şunu yapıyorlar, önce özelleştiriyorlar, sonra adam işletmiyor arsayı, satıyor ucuza. Bütün fabrikalar böyle gitti. Bunları takip edeceksiniz. Kamulaştırma yaparken adam senin evini alıyor ‘park yapacağım’ diyor. Yapmadan mahkemeye veriyorsun geri alıyorsun değil mi? Bunun da böyle olması lazım. Adam satıyor milli malı, satıyor fabrikayı. İşletecek fabrikayı, daha rantabıl hale getirecek, adam ‘biz yapamıyoruz’ diyor. Bundan sonra adam satıyor fabrikayı arsa diye” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milletin bu süreci yakından takip etmesi gerektiği uyarısını da yapan Ortaylı, “Takip edin bunları. Önce iki gazete çıkacak kıyamet koparacak, ondan sonra unutulacak. Bütün Doğu Anadolu ucuz kredilerle verilmiş hatta sıfır faizle verilmiş kredilerle yapılmış sözde işletmelerle dolu. Bütün o paralar alınıyor, krediler Batı’ya aktarılıyor, işletiliyor, tefecilikte kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

KUBUŞ: ORTAK VERGİ BİLİNCİ OLUŞMALI

Programın açılışında konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş ise “Tüm gelişmiş ekonomilerin ve ileri demokrasilerin ortak özellikleri vergi bilinci ve etkin vergi denetimidir. Bu anlamda 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) kurulmasıyla ülkemizde önemli bir adım atılmıştır. 2011 yılında incelenen mükellef sayısı 16 bin 267 iken 2016 yılında 49 bin 817 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında vergi müfettişlerince tarhı istenen vergi 4 milyar 533 milyon TL iken 2016 yılında 7 milyar 234 milyon TL’ye yükselmiştir. 2012-2016 yılları arasında VDK tarafından 281 bin 974 mükellef vergi incelemesine tabi tutulmuştur” diye konuştu.