İlber Ortaylı'dan 'Payitaht: Abdülhamid' yorumu: Böyle bir Abdülhamid, böyle bir devir yok

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht: Abdülhamit' dizisini eleştirdi. Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" dedi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında ‘Payitaht: Abdülhamid’ dizisini değerlendiren Ortaylı, "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok”dedi.

Daha önce de çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyle ilgili de konuşan Ortaylı, "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü, eline sağlık" ifadesini kullandı.