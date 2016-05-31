İlber Ortaylı'dan Mustafa Altıoklar'a 'fetih' tepkisi: Avcılar'ın yerini bilmiyor, Haliç'ten haberi yok

Tarihçi İlber Ortaylı, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın "İki dandik takayı Haliç'in uysal sularından geçirip, topu topu Avcılar kadar bir üvey kasabayı gasp etmeyi fetih diye kutlayan aptal; elbette bilmezsin" ifadesiyle ilgili olarak, "Haliç'in üzerindeki zincirden haberi yok. Avcılar'ın yerini tam bilmiyor" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'un fethiyle ilgili olarak kullandığı ifadeler nedeniyle Mustafa Altıoklar'a tepki gösterdi. Ortaylı, ''Şimdi bunun Haliç'in üzerindeki zincirlerden haberi yok. Avcıların yerini bilmiyor. Şimdi ben sana nöroşirujik bir ameliyattan bahsedersem onun gibi bir şey olur bu. Çok acayip bu!" dedi.

Sözlerinin devamında Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği İstanbul Kanatlarimin Altinda filmini hatırlatan Ortaylı, bazı sahneleri 'fantezi' olarak yorumladı.



Mustafa Altıoklar ne demişti?



Altıoklar, konuyla ilgili olarak attığı tweetlerde şu ifadelere yer vermişti:

"İki dandik takayı Haliç'in uysal sularından geçirip, topu topu Avcılar kadar bir üvey kasabayı gasp etmeyi fetih diye kutlayan aptal; elbette bilmezsin; senin Ecdad-ı Osman'ın yalvararak haçlıya teslim ettiği istanbul'u, Mustafa Kemal'in ölümüne kavgasıyla kurtardığını ve elbette bilemezsin, sana hayatın estetiğini yaşamayı önerdiğini"