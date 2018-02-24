T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlber Ortaylı'dan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi yorumu: Kenan iyi oynar

Ortaylı, yakında ekranlara gelecek 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisini değerlendirdi

24 Şubat 2018 13:53

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, başrolünde Kenan İmiarlıoğlu'nun oynadığı, yakında ekranlara gelecek 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi için "Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir" dedi. 

Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince, yakında Kanal D ekranında başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu. Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed'e Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat vermesi ile ilgili, "Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir" dedi.

ETİKETLER

İlber Ortaylıkenan imirzalıoğluFatihKanal d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24