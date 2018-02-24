İlber Ortaylı'dan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi yorumu: Kenan iyi oynar

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, başrolünde Kenan İmiarlıoğlu'nun oynadığı, yakında ekranlara gelecek 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi için "Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir" dedi.

Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince, yakında Kanal D ekranında başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu. Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed'e Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat vermesi ile ilgili, "Kenan iyi oynar, o oynar, oyun çok mühimdir" dedi.