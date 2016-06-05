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Dünya

İlber Ortaylı'dan Cem Özdemir'e: Havaya intibak ederek, yamanarak geçiniyor; orada tutunmak için her şeyi yapar

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok, zaten almazlar"

05 Haziran 2016 19:13

Tarihçi İlber Ortaylı, Almanya'nın 1915 kararı ve Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, "Bu bir kasaba zihniyeti ile gelen entegrasyon sorunu ve yamanmadır" dedi.

Programda, Avrupa'nın güçlü bir Türkiye istemediğini ve Almanya'nın kendine suç ortağı aradığını vurgulayan İlber Ortaylı, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok, almazlar. Zaten birliğe dahil olmamamız daha hayırlı olur. Artık 1970'lerin parlak Avrupa Birliği yok. Almanlar Holokost'u dünyaya yaymak istiyor, Yahudilere yapılanların her yerde olduğunu milletlere empoze ederek, durumu normalleştiriyor ve kendilerine suç ortağı arıyorlar. Bir Sicilya mafya sözü vardır; 'Herkes suçluysa, kimse suçlu değildir'. Almanlar tam anlamıyla bunu yapmaya çalışıyor" dedi.

Almanya'nın 1915 kararı sürecinde Türk lobisinin yetersiz kaldığı ve hayalkırıklığı yarattığını da söyleyen İlber Ortaylı, Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in tutumunu "Oraya Türk asıllı milletvekilleri girdi diye oraya bir uzlaşı götürmüyoruz ki. Onlar havaya çalıyorlar. Yani o arkadaşlar, o havaya intibak ederek yani yamanarak geçiniyorlar. Bu bir entegrasyon değildir, bu bir yamanmadır" ifadesiyle değerlendirdi.

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