İlber Ortaylı: Türkiye'de derece alanlar ABD'de garson oluyor; memleketi terk etmek hoş bir şey değil

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'den yurt dışına beyin göçüne ilişkin olarak "En büyük uzaklık da bir memleketi terk etme durumudur. Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun en acı örneğini komşumuz İran yaşıyor" dedi.

Ortaylı, Ege Üniversitesi Atatürkçü Topluluğu tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ortaylı'nın açıklamaları şöyle:

"En büyük uzaklık bir memleketi terk etme durumudur. Çünkü Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, gençliğin bir fiil burada kalması ve bir şeyler oluşturabilmesi gerekmektedir. Bunu yapamıyoruz. Kimseyi suçlama durumunda değiliz, kimseyi itham da etmiyoruz. Fakat filli görünüm odur ki manzara çok hoş değildir.

Türkiye üniversitelerinde en iyi dereceleri alanlar, okuyanlar gidiyorlar mesela New York'un, Los Angeles'ın otellerinde garson oluyorlar. Buradan bir panik söz konusudur, panik içinde memleketi terk etme hoş bir şey değildir. Bunun acı bir örneğini komşumuz yaşıyor; İran. Hakikaten kültürlü, birçok bakımdan bizden daha mükemmel bir halk, inkılap dedikleri tarihten beri 6,5 milyonu aşkın okumuş evladını gönderdi. Bu çok hazin bir durumdur."