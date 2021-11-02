İlber Ortaylı: Türkiye'de senato olmalı

AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyeleri ve Yüksek Mahkemenin personeline hitap eden Ortaylı, Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası senato oluşturulduğunu ve bir süre görev yaptığını hatırlattı. Veto hakkı bulunmayan bir danışma meclisi olan senatonun gerekli olduğunu ifade eden Ortaylı, senatonun seçkin kişilerden oluşturulmuş bir şura olması gerektiğine işaret etti ve şunları söyledi:

"Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin kimselerden oluşan bir şura olmalı"

"Statüleri milletvekili statüsünde olmayacak. Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir. Böyle bir şura lazımdır."

Ortaylı, "İnşallah böyle bir şurayı, böyle bir meclisi yeni anayasalar, yeni düzen yeniden diriltir diye düşünüyorum. Tabii rey, takdir sizlerindir" ifadesini kullandı. (AA)