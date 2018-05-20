İlber Ortaylı: Pireye kızıp yorgan yakamayız; 300 tane budala her cemiyette çıkar

Fransa'daki 'Bazı ayetler Kuran'da çıkarılsın' bildirisini ve Türkiye'de Fransızca bölümlere kısıtlama getirilmesi kararını yorumlayan tarihçi yazar Ortaylı "YÖK’ün bölüm kapatma kararının isabetsiz olduğunu belirtmeye lüzum dahi yok. Pireye kızıp yorgan yakamayız. 300 tane budala ve küstah her cemiyette çıkar" dedi.

Ortalı, devamında, "Siz onlara değil, onlara gülen Fransızlara da bakın. Bir başkasının dini akidelerine ve dua kitaplarına karışanlara aklı başında insanlar hiçbir zaman iyi gözle bakmaz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Fransızca veya Almanca bölümlerinin kapatıldığı bir ülke değil, bu dilin arkasındaki kültürel ve sosyal yapıyı adamakıllı inceleyen bir ülke olması gerektiğini söyleyen Ortaylı, ayrıca şunları kaydetti:

Gülenlere bakın

Türkiye Fransızca veya Almanca bölümlerinin kapatıldığı bir ülke değil; bu dilin arkasındaki kültürel ve sosyal yapıyı adamakıllı inceleyen bir ülke olmalıdır. Etrafımızı tanımazsak ayakta kalamayız. Son 20-30 yıl içinde Rusça bilenlerin bu ülkeye nüfuz edenlerin sayısı arttı, fena mı oldu. Sanayiciler bundan kazançlı çıktı, tüccarlar kazançlı çıktı. Bilim adamlarına yeni ufuklar açıldı. Asya ve Kafkasya’daki Türklerle kültürel bağımız daha iyi kuruldu. Ve bu diplomasimize ve barışçı görüşmelerimize dahi yansıdı. Komşumuz hakikaten komşumuz oldu, daha yakından tanıyoruz. YÖK’ün bölüm kapatma kararının isabetsiz olduğunu belirtmeye lüzum dahi yok. Pireye kızıp yorgan yakamayız. 300 tane budala* ve küstah her cemiyette çıkar. Siz onlara değil, onlara gülen Fransızlara da bakın. Bir başkasının dini akidelerine ve dua kitaplarına karışanlara aklı başında insanlar hiçbir zaman iyi gözle bakmaz. Bunun için bütün o insanların dilini ve kültürünü kendi çevremizden ve dünyamızdan atmanın âlemi yoktur.

*(Kuran’ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını, değiştirilmesini isteyen Fransızlar.)