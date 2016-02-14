İlber Ortaylı, Papa Françesko-Patrik Kiril buluşmasını yorumladı: Dünyada Ortodoksları İstanbul temsil ediyor

Küba, Hristiyan dünyasının tarihi buluşmasına ev sahipliği yaptı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril Havana'da ilk kez bir araya geldi. Tarih Tarih Profesörü İlber Ortaylı ise “Protokol de imzalasalar, Ortodoksları dünyada İstanbul temsil ediyor. Dünyadaki Ortodoksları temsil eden bizdeki Patrikhane ve bizim Bartolomeos Cenaplarıdır” dedi.

Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelen Papa Françesko ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril'in buluşması Hristiyan dünyası açısından tarihi bir nitelik taşıyor. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin dini liderlerinin ilk kez bir araya geldiği bu buluşmada ortak bir açıklamaya imza atıldı. Açıklamada, buluşmanın iki kilisenin istenen birliğine katkıda bulunmasının umulduğu belirtildi. Hürriyet’te yer alan habere göre de İlber Ortaylı, “Rusya Patriği otosefaldir yani otonom bir kilisedir. Bizimkine bağlıdır, bizimkinin adını önce duayla anar. Fakat her zaman bizimkiyle paralel gitmiyor, ters çıkışlar yapıyor” diye konuştu.

Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Patriği Kiril’in Papa Françesko ile görüşmesi bizi ilgilendirmez. Dünyadaki Ortodoksları temsil eden bizdeki Patrikhane ve bizim Bartolomeos Cenaplarıdır. Rusya Patriği otosefaldir yani otonom bir kilisedir. Bizimkine bağlıdır, bizimkinin adını önce duayla anar. Fakat her zaman bizimkiyle paralel gitmiyor, ters çıkışlar yapıyor. Rekabet çıkarıyor, ama rekabetlik bir şey yok. Esas olan, bizim Patriktir. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Kiril’in Papa ile Küba’da görüşmesi ayrı şey. Barış için görüşen herkes buyursun istediğini yapsın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizinkine bakarız. Küba’ya önce bizimki gitti birkaç yıl önce. Küba’nın ve Fidel’in yalnız zamanında destek oldu, sahip çıktı o insanlara çünkü çok sahipsizdiler. İyi oldu. Bu yeni gidiyor. Buyursun görüşsün Papa ile. Türkiye’yi ilgilendirmez. Protokol de imzalasalar, Ortodoksları dünyada İstanbul temsil ediyor. Putin’in bu görüşmede rolü olması da bizi ilgilendirmez. Biz, bizim Patrik burada ne yapar, ona bakarız. Fener Patrikhanesi, Roma Ortodoks Patrikhanesi demektir ve dünya Ortodokslarının lideridir. Bunu Rusya’da tanır. Bizim saygı göstereceğimiz Patrik, kendi ülkemizdeki müessesemizdir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan gelenek budur.”