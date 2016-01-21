İlber Ortaylı: Osmanlı padişahları içki de içerdi, esrar da...

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında "Hangi padişahlar içki içerdi" sorusuna yanıt veren Tarih profesörü İlber Ortaylı, "Fatih içiyor olabilir kadehini saymadım. Bayezit de esrar kullanıyordu" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, "Yani bir adam çıktı Türkçesi mükemmel, bu konuyu soruyor. Türk müsün dedim, evet dedi, belli. İngiltere’de yaşıyorsun İngiliz aksanı alıyorsun ama takıntı değişmiyor. Koskoca insanın bana içki içip içmediğini soruyor en mühim olay bu. Bir nevi ikona tapınma gibi bir şey, bir hükümdarı azizleştirme" dedi.

'Esrar daha çok kullanılmış'

Ortaylı, "Valla Fatih içiyor olabilir ne kadar içtiğini falan kadehini saymadım. Deniz mahsulatına pek bir düşkündü. Mesela Bayezit de içmiş sonra vazgeçmiş. Sultan Abdülhamit Han da içermiş veliahtken bir daha içmemiş. Hatta en sevdiği kardeşi Sultan Vahdettin’le içer. Ayyaşlıktan tahtı terk eden yok ama var içiliyor yani" diye konuştu.

Altaylı'nın "Bayezit esrar da içmiş sonra vazgeçmiş" ifadesini Ortaylı, "Eyvallah, esrar daha çok kullanılmış o dönemde" diyerek onayladı.

Ortaylı, Altaylı'nın "Evet büyük bir bölümünün içtiğini biliyoruz. Saray kayıtlarında içki alımı yok değil mi? Onu başka isim altında alıyorlar saraya" sözlerini de destekledi.