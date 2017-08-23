T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlber Ortaylı: Mübadele hiçbir zaman kapanmayacak yaradır

Taygun ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)- TARİHÇİ ve yazar Prof

23 Ağustos 2017 12:35

Taygun ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)- TARİHÇİ ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir\'in Erdek İlçesi\'nde düzenlenen festival kapsamında katıldığı söyleşide, \"Hayırlı bazı yanları olsa bile mübadele, dramadır ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır” dedi.
Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen \'Erdek Zamanı Festivali\' etkinlikleri kapsamında Erdek ilçesi\'ne gelen ünlü Tarihçi Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet alanında \'Mübadele\' konusunda söyleşi yaptı. Mübadelenin büyük bir travma olduğunu ifade eden Prof.Dr. Ortaylı, “Hayırlı bazı yanları olsa bile mübadele, dramadır ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır” dedi. Dünyada hiçbir göçmenin, geldiği ülkeyi benimsemeyerek, kendi ülkesini özleyeceğini vurgulayan Prof.Dr. Ortaylı, “Mübadele, akıllı bir ekonomik önlem değildir. Başka ülkeye göçmen gönderen ülke mahvolur, ekonomisi derin bir yara alır” diye konuştu. 
Erdek’in önemine de değinen Prof.Dr. Ortaylı, “Erdek, bir orta Anadolu kasabasına göre her zaman 50 yıl ileridedir” değerlendirmesinde bulundu.
Protokolün yanı sıra Kirazlı Manastır’da yapılacak ayin için Erdek’e gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da izlediği söyleşinin sonunda Erdek Belediye Başkanı mimar Hüseyin Sarı, Prof.Dr. Ortaylı’ya plâket ve buket verdi. Ortaylı daha sonra kendisini dinlemeye gelen Erdeklilerle selfie çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taygun ERTAN ERDEK Balıkesir DHA TARİHÇİProf DrOrtaylı Balıkesir ErdekErdek BelediyesiZamanı FestivaliErdekTarihçi Yazar Prof DrOrtaylı CumhuriyetMübadeleninProf Dr OrtaylıDünyadaBaşkaAnadoluProtokolünKirazlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24