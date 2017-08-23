İlber Ortaylı: Mübadele hiçbir zaman kapanmayacak yaradır

Taygun ERTAN/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)- TARİHÇİ ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir\'in Erdek İlçesi\'nde düzenlenen festival kapsamında katıldığı söyleşide, \"Hayırlı bazı yanları olsa bile mübadele, dramadır ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır” dedi.

Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen \'Erdek Zamanı Festivali\' etkinlikleri kapsamında Erdek ilçesi\'ne gelen ünlü Tarihçi Yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet alanında \'Mübadele\' konusunda söyleşi yaptı. Mübadelenin büyük bir travma olduğunu ifade eden Prof.Dr. Ortaylı, “Hayırlı bazı yanları olsa bile mübadele, dramadır ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır” dedi. Dünyada hiçbir göçmenin, geldiği ülkeyi benimsemeyerek, kendi ülkesini özleyeceğini vurgulayan Prof.Dr. Ortaylı, “Mübadele, akıllı bir ekonomik önlem değildir. Başka ülkeye göçmen gönderen ülke mahvolur, ekonomisi derin bir yara alır” diye konuştu.

Erdek’in önemine de değinen Prof.Dr. Ortaylı, “Erdek, bir orta Anadolu kasabasına göre her zaman 50 yıl ileridedir” değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün yanı sıra Kirazlı Manastır’da yapılacak ayin için Erdek’e gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da izlediği söyleşinin sonunda Erdek Belediye Başkanı mimar Hüseyin Sarı, Prof.Dr. Ortaylı’ya plâket ve buket verdi. Ortaylı daha sonra kendisini dinlemeye gelen Erdeklilerle selfie çektirdi.



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