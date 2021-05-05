İlber Ortaylı, kendisine atfedilen 'türbe' açıklamasını yalanladı: Böyle bir absürt açıklamam yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türbede ellerini arkada bağlamasıyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Hiçbir türbede eli arkada gezilmez” dediği iddia edildi. Ortaylı, söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir absürt açıklamam yok" diyerek "Türbe işlerine karışmıyorum” dedi.

İlber Ortaylı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sağda solda kaynaksız, adım kullanılarak söylenenlere aldırış etmeyin. Böyle bir absürt açıklamam yok. Türbe işlerine karışmıyorum” ifadelerini kullandı.