İlber Ortaylı: Fetih kutlamaları Menderes döneminde 'Yunanistan'a ayıp olur' diye sona erdirildi

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, İstanbul fethinin kutlamalarının ilk kez fethin 500. yılında Nihal Atsız ve çevresinin girişimiyle başlandığına ancak Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti tarafından sona erdirildiğini söyledi.

Prof. İlber Ortaylı, Ahmet Hakan'ın sunduğu CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında fetih kutlamaları törenleri hakkındaki tartışmalar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Fetih kutlamalarını Adnan Menderes sona erdirdi"

Fetih kutlamasının ilk kez 1953 yılında fethin 500. yıldönümünde Nihal Atsız ve çevresinin girişimi ile başladığını söyleyen İlber Ortaylı, Fetih şölenlerinin o dönem Yunanistan'la yaşanan yakınlaşma üzerine Demokrat Parti iktidarı döneminde 'Yunanistan'a ayıp olur' diye sona erdirildiğini açıkladı.

Fetih kutlamalarının dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün önerisi ile yasaklandığına dikkat çeken Ortaylı, "Bu da bizim münevverlerimizin bel kemiği olmadığını gösterir" dedi.

"Saraçhane'deki belediye binasının yapımı sırasında çevredeki tarihi eserler yok edildi"

Adnan Menderes'in İstanbul hakkında bilgi sahibi olmadığı söyleyen Ortaylı şunları söyledi: "Kendince ideallleri olan bir adam ama sıfır bilgi. Ne İstanbul'u tanıyor, ne Roma'yı tanıyor, ne Osmanlı'yı tanıyor, ne Rönesans Avrupasını. Yumurta kapıya dayanınca iş gecikir diye Kazasker Camii'ni yıkıyorlar. Saraçhane'deki Belediye Binası da o dönemde yapıldı. Tam bir çirkinlik abidesi. Yapılınken çevresindeki bütün tarihi eserler yok edildi." dedi.



