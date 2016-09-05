İlber Ortaylı: Fethullah Gülen belki bir Humeyni olmak istiyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir'de düzenlenen 'Fuar Sohbetleri' etkinliğinde15 Temmuz darbe girişimine de değinerek "Fethullah Gülen belki bir Humeyni olmak istiyor" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fuar Sohbetleri'nin konuğu olan Ortaylı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Darbe teşebbüsünde gördünüz bu fevkalade hassas bir konu, ne olduğu, kime karşı yapıldığı mühim değil, burada inanılmaz bir şekilde toplum üzerinde, toplumun yaşadığı tarihe, kurumlara karşı küstahça bir davranış, bir talep söz konusudur" ifadesini kullandı.

Fethullah Gülen'in Humeyni olmak istediğini öne süren Ortaylı, "Adamın birisi adamlarıyla dünyayı yeniden yaratıp kendine göre kurmak istiyor. Baktığın zaman da çok açık bu. Yani bu adam belki bir Humeyni olmak istiyor size Humeyni'yi tanıyan gören okuyan bir adam olarak açık söyleyeyim Türkiye'de din âlimleri arasında Humeyni ayarında biri yoktur" şeklinde konuştu.





"İnsanlar az bildikleri ölçüde çok konuşurlar"

Türkiye'deki dini eğitimin tarihiyle ilgili olarak da, "Cumhuriyet döneminde maalesef dini eğitim kurumları çökmüştür. Cumhuriyet çöktürmüş değil, çökmüştür" diyen Ortaylı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"İşler iyi gitmiyordu ve o arada bu da zaten bir alternatif olarak dini bir eğitim kurumunu geliştirmek imkanı olmadı, hatta düşüncesi de olmadı. İnsanlar sağda solda köylerde gizli medreselerde okuyarak din adamı diye çıktılar. Kaç tane diyanet işleri başkanımız böyle yerlerden çıkmıştır. Bunların içinde hiçbir şekilde kale alınmayacak insanlar vardır. Onun içindir, öyle herkesin büyük iddialarla çıkması.



İnsanlar az bildikleri ölçüde çok konuşurlar, maalesef felsefe ve içtimai bilimler bu yeni yapılanmalara müsaittir; yani bir fizikçinin, bir kimyagerin, bir matematikçinin boş kafayla dolu laf etmesi biraz zordur, ama öbür dallar için bunu söylemek mümkün değildir."

"Türkiye'de dini çatışma su yüzüne çıkmaz"

"Türkiye'de sanıldığının aksine dini çatışmaların su yüzüne çıkmadığını belirten Ortaylı, "Burası kozmopolit büyük bir imparatorluk olduğu için insanların bir arada yaşama özelliği vardır.

İkincisi, bu memlekette muhacirler açıkta kalmaz. Gelen mutlaka burada bir yere yerleşir, bir yuva edinir.

Üçüncüsü bu memlekette müesseseler vardır, mesela adliye konusunda kurulu düzen devam etmiştir, hukuk devrimi olmuştur, hukuk sistemimiz değişmiştir, Romanist hukuk sistemine geçmişizdir ama bunu hiçbir zaman memlekette adli sistemin çökmesi, duraklaması davaların görülmemesi veya bir takım insanların hapishaneye koyulup unutulması veya hapishanelerdeki insanların cezalarını çekmeden başıboş şekilde sokağa çıkması gibi olayları neticelenmemiştir.

Dördüncüsü, burada ordu vardır; Türkler'in ordusu eski bir kurumdur ve Türkler asker bir millettir, bu sadece askerlik hocasının derste söylemesiyle ortaya attığı bir slogan değildir"

Cehaletimizden dolayı Avrupa'da haklarımızı savunamıyoruz. Sürekli Avrupa İnsan Hakları Divanı'nda, mahkemede dava kaybediyoruz. Emin olun hepsi bizim haksız olduğumuzdan ileri gelmiyor. Yani bazı haklarımızı cehaletimizden savunamıyoruz. Bakın hukuk fakültesi sayısını artırdılar, hoca yok. Tıp fakültesi kurmaya kalksan nerede kurarsan kur, gerekli hocayı buluyorsun kürsüleri kurabiliyorsun. Hatta mühendislik için de bu geçerli. Ama hukuk fakültesi açtın mı, yok hoca. Yani bu demektir ki hukuk eğitimine sistem yeteri önemi vermemiş. Ülke olarak kaybediyoruz. Buna dikkat etmiyoruz