İlber Ortaylı: Devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesinin bir kısmını Cumburbaşkanlığı'na bağışladı. Ortaylı, kitaplarını bağışlamasına verilen tepkileri anlayamadığını ve tasvip etmediğini belirterek, 'Taşra üniversitelerine kitap vermeliydi' diyenlere Galatasaray Üniversitesi, hukuk tarihi kitaplığında 5 bin 500 kitabının yandığını hatırlattı. Hürriyet'teki yazısında kitaplarını neden Cumburbaşkanlığı'na bağışladığını anlatan Ortaylı, "ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre" diyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı’ya danışmanlık yaptığını, devletle her zaman bildiğini paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.

"Yaşam senedim yok"

Ünlü tarihçi 'Üniversitelerin kitaba ne kadar bütçe, personel ayırdığına ve literatürü ne kadar takip ettiğine bakınız' vurgusu yaparak, üniversitelerde koruma tedbirlerinin çok iyi olmadığına dikkati çekti. Profesör Ortaylı, 'Ne kadar yaşayacağıma dair senedim yok' diyerek, bağış için müracaat ettiği özel kitaplığın yetkililerinin 'Önce evinize gelip kitaplarınıza bakalım' gibi gülünç bir mazeret ileri sürdüğünü, kütüphaneci olmak için kitap yazan ve kitapları olanları tanıması gerektiğini kaydetti.

"Devletle paylaşmaya devam"

İlber Ortaylı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı’ya danışmanlık yaptığını, devletle her zaman bildiğini paylaşmaya devam edeceğini yazdı.

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