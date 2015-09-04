İlber Ortaylı Başbakanlık ve Dışişleri'ne açtığı davayı kazandı

Çeşitli ülkelerden kendisine verilen madalyaların tescil edilmesi için beratları Başbakanlığa teslim eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, asılları kaybolan madalyalar için açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren dava Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Puşkin Madalyası da kayıp

Prof. Ortaylı’ya çeşitli ülkelerden madalya beraatları verildi. Ortaylı’ya, akademik yayınları ve kişisel başarıları nedeni ile Avusturya Cumhuriyeti Federal Cumhurbaşkanı tarafından verilen “Avusturya Bilim Sanat Onur Nişanı” Rusya Federasyonu tarafından “Puşkin Madalyası”, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından ise “Şövalye Nişan Madalyası” verildi.

Prof. Dr. Ortaylı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu’nun gereği aldığı madalyaların tescili için Başbakanlığa teslim etti. Ancak bir süre sonra durum ortaya çıktı. Madalyaların kaybedildiği anlaşıldı. Kurumlar arası yapılan yazışmalar sonrası da sonuç alınamayınca Prof. Ortaylı yargı yoluna gitti.



Puşkin Madalyası 2008'de Prof. Dr. Ortaylı'ya verildi.

Manevi tazminat istedi



Ortaylı’nın avukatı Fahrettin Erbahayetmez, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya müvekkilinin yaşadığı üzüntü nedeni ile 10 bin TL’lik manevi tazminat talebinde bulundu.



Dışişleri: Asıllarını bulmaya çalışıyoruz

Başbakanlık, mahkemeye sunduğu savunmada, “Bize madalyaların asılları gelmedi; sadece suretleri geldi. Dava reddedilsin” denildi. Dışişleri Bakanlığı ise mahkemeye verdiği savunmada “Bizim kusurumuz yok. İlgililer hakkında dava açılsın. Ayrıca beratların yeniden temin edilmesi için de çalışıyoruz” denildi.



5 bin TL tazminat ödenecek



Mahkeme tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme kararında, “Anayasanın 125. Maddesine göre idarenin kendi eylem ve işlemlerinde doğan zararları ödemekle yükümlüdür” denilerek anılan davada hizmet kusuru olduğu belirtildi. Mahkeme, Ortaylı’ya 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda ayrıca dava masrafları da davalı idareler üzerine bırakıldı.