İlber Ortaylı: Atatürk bu milletin aranan adamıdır

Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye Cumhuriyetinin kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında andı. Ortaylı, kişisel sosyal medya adresi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Atatürk'ün özelliklerini sıralayarak, "Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır" dedi.

Ortaylı'nın paylaşımı şöyle:

"Atatürk’te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu.. Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz."