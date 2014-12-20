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Ekonomi

'İlave vergiler gelecek, şehir rantlarını vergilendireceğiz'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilendirilmemiş şehir rantları gibi alanları vergi koyarak kamu gelirlerini artıracaklarını söyledi

20 Aralık 2014 01:33

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lüks tüketime yönelik ilave vergilerin gündeme gelebileceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, “Biz vergiyi tabana yayarak, birtakım istisnaları ve imtiyazları kaldırarak vergilendirilmemiş bazı alanları mesela şehir rantları gibi vergilendirerek bu reformun uygulanmasıyla birlikte kamu gelirlerini artıracağız.ödedi.

Lüks tüketime yönelik belki ilave vergiler gündeme geleceğini belirten Şimşek, “Son yıllarda motor hacmi büyük olan, örneğin taşıtlara biz getirdik. Şimdi bunun benzeri diğer alanlarda da birtakım çalışmalar yapılacak yakın dönemde. Biliyorsunuz, değerli taşlar üzerinde daha önce ÖTV vardı ve çok sınırlı bir gelir elde ediliyordu. Ama şimdi KDV'yi getirdik. Dolayısıyla bu türden düzenlemeler diye bakmak lazım, o çerçevede görmek gerekiyor" dedi.

 

'IMF'ye borç vermedik'


IMF ile ilgili sorulara Bakan Şimşek, “Geçen sene mayıs itibarıyla bizim IMF'e herhangi bir borcumuz kalmamıştır. Bildiğim kadarıyla, 2003 başı itibarıyla IMF'ye borç stokumuz yaklaşık 23,5 milyar dolar civarıydı. Onu da ödedik. IMF'ye henüz biz borç vermedik. G20 toplantılarından ben de vardım. IMF'nin bu yönde genel anlamda bir talebi oldu, biz de kendilerine olumlu yaklaşacağımızı bunun için 5 milyar dolarlık ayıracağımızı da söyledik ama henüz bizden o borcu almadılar ama verebiliriz" dedi

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