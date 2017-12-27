'İlave tediye' ne demek, nasıl bir sınav yapılacak; işte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemenin detaylarını yazdı.

İşte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi:

1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?

Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.



2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?

Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.



3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?

Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.



4-) Eğitim şartı aranacak mı?

Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.



5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?

Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.



6-) Devlet memuru mu olunacak?

Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.



7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?

Kadroya alınmayacaklar.



8-) Yaştan dolayı emekliliği gelmemiş olanların durumları ne olacak?

4 Aralık itibariyle çalışıyorlarsa onlarda kadroya alınacak ve emeklilik hakkını elde edene kadar da işçi olarak çalışmaya devam edecek.



9-) Belediyelerde çalışanlar da kadroya geçecek mi?

Belediyelerde hizmet alımı kapsamında çalışanların hepsi, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak kadroya geçiş yapacak.



10-) Ne zaman kadroya geçilecek?

Yeni düzenleme 2 Ocak itibariyle uygulamaya girecek. 2 Ocak’tan itibaren 10 günlük süre içinde kadroya geçmek isteyenler; hangi kurum için çalışıyorlarsa o kuruma sürekli işçi olmak için yazılı başvuracak. Başvuranların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek. Gerekli şartları taşıyanlar sınava tabi tutulacak. Sınavdan geçenler sürekli işçi olarak kadroya alınacak. Kadroya alım işlemi 2 Ocak’tan itibaren 90 gün içinde tamamlanmış olacak. Yani, taşeronlar, en geç, 2 Nisan tarihine kadar kadroya alınmış olacak.



11-) Gerekli şartların taşıyıp taşımadığının kontrolü ne anlama geliyor?

Taşeronlar, Devlet Memurları Kanunu’na göre sürekli işçi olacaklarından, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suç işlememiş olmak, sicilinde suç kaydı olmamak, erkek adayların askerliğini yapmış olmak gibi kanunda yazan şartlara uygun olup olmadıklarına bakılacak.



12-) Nasıl bir sınav yapılacak?

Sınav eleme amaçlı olmayacak. Yazılı ya da sözlü de olmayacak. Genel kültür içerikli bir sınav da olmayacak. Çalışanlar, hangi görevleri yerine getiriyorsa, o göreve yönelik sınav olacak. Sınavın detayı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.



13-) Ücret farklılığı olacak mı?

Çalışanlar halen aldıkları maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) hakları olacak ki, bu da yıllık brüt 4 bin 621 lira. Asgari ücrete paralel bu rakam da artacak. Ancak bu artış, sadece ikramiyeden kaynaklı olacak, maaşlarda bir artış olmayacak.



14-) İlave tediye ne demek ve nasıl alınacak?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanacak. İkramiye kadroya geçtikten sonraki bir yıl içinde 4 ayrı parçada ödenecek.



15-) Toplu sözleşme hakkı olacak mı?

Kadroya geçen işçiler, başta maaş artışları veya iyileştirmeleri olmak üzere toplu sözleşmeden kaynaklı tüm haklardan da yararlanacaklar.



16-) Geçiş sırasında doğum izninde ya da askerde olanlar veya da hastalık izni almış olanlar ne olacak?

4 Aralık tarihi itibariyle doğum izninde olanlar ile askerlik görevini yerine getirenler ve hastalık izni almış olanlar da kadroya alınacak.



17-) Doğum iznine ya da askere gidenlerin yerine bakan geçici çalışanlar ne olacak?

Onlar da kadroya alınacaklar.



18-) Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışanlara kadro verilmeyeceği söyleniyor, doğru mu?

Doğru değil. Bu işleri yapanlar artık çalıştıkları kurumların kendi iktisadi teşekküllerinde kadrolu işçi olarak çalışacak. Yani, kadroya alınacak.



19-) Taşeron olarak çalışıp da davalık olanlar da kadroya girecek mi?

Girecekler, ancak açtıkları davalardan ya da dava sonucu başlatılan icra takibinden vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacaklar.



20-) Kadroya geçişte geçmişten gelen haklar sıfırlanacak mı?

Çalışanlar kıdem, izin gibi hakları ile birlikte kadroya alınacaklar. Örneğin, kişi 5 yıldır taşeron olarak çalışıyorsa, kadroya geçtiğinde geçmiş 5 yılı emeklilik için sayılacak.