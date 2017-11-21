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İlahiyatçı profesörü dolandıran 2 kişi tutuklandı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ilahiyatçı 68 yaşındaki Prof

21 Kasım 2017 12:19

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ilahiyatçı 68 yaşındaki Prof.Dr. Ü.G.’yi telefonla arayan ve euro, dolar ve ziynet eşyası olmak üzere 1 milyon 55 bin lira dolandırdıkları öne sürülen amca çocukları İbrahim Halil ve Abdulkadir Puse tutuklandı. İki amca çocuğu aracı olduklarını, dolandırıcılık çetesinin başında \'Ağa\' lakaplı bir kişinin olduğunu öne sürdü.
İlahiyatçı Prof. Dr. Ü.G., kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirterek, \"Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor\" diyen kişilere 2 gün içinde dolar, euro ve ziynet olmak üzere yaklaşık 1 milyon 55 bin lirayı teslim etti. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan ve polise başvuran Ü.G. tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Bunun üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ndeki görevlilerin oluşturduğu özel ekip dolandırıcıların peşine düştü. Olay yeri çevresinden elde edilen 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, amca çocukları olan İbrahim Halil Puse\'yi İstanbul\'da, Abdulkadir Puse\'yi ise  Şanlıurfa yakalayıp, Kayseri\'ye getirdi.
ÇETENİN BAŞINDA \'AĞA\' VAR
İlahiyatçı Prof.Dr. Ü.G.\'nin 1 milyon 55 bin lirasını dolandırdığı öe sürülen 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, ifadelerinde sadece para getir-götür işine bakan aracı olduklarını, asıl telefon konuşmaları ve dolandırıcılığı İstanbul-Şanlıurfa arasında adeta mekik dokuyan çetenin başı \'Ağa\' lakaplı bir kişinin yaptığını, yaptıkları dolandırıcılığa göre hisse pay aldıklarını söyledi. \'Ağa\'nın ilahiyatçı profesöre iş teklifinde bulunduğunu da söyleyen Abdulkadir Puse, iş teklifi karşısında Prof.Dr. Ü.G\'nin korktuğunu öne sürdü.

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