İlahiyatçı profesör intihar etti

İlahiyat Fakültesi’nden 5 yıl önce emekli olan İslam Tarihi Bölümü’nden Prof.Dr. Ahmet Uğur, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi Kızılırmak Caddesi’ndeki Kılıçaslan Sitesi’nin 10’uncu katında merdiven dairesinin penceresini açarak kendini boşluğa bıraktı. Prof.Dr. Uğur, olay yerinde öldü. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemeden sonra Prof.Dr. Uğur’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Prof.Dr. Ahmet Uğur kimdi?

Prof.Dr. Ahmet Uğur 1944 yılında Kayseri’nin Akkışla İlçesi’nde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1966 yılında bitirdi. Uğur, İslam Tarihi alanında doktora yapmak üzere İngiltere’ye gitti. İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Ahmet Uğur, 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Profesör Doktor olarak tayin edildi. İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı, Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği, Yayın Kurulu Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi senato üyeliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Uğur, evli ve 3 çocuk babasıydı.