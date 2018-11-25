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İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu: Bana “Sakız orucu bozar mı” ile gelme hacı!

"Bana şu sorularla gel..."

25 Kasım 2018 15:59

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, kendisine sorulan “Sakız orucu bozar mı?” gibi sorulara tepki gösterdi.

İslamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajda şunları yazdı:

“Bana 'sakız orucu bozar mı', 'hayızlı oruç tutar mı' ile gelme hacı! Bana şu sorularla gel:

Kaçak suyla alınan abdest, kılınan namaz namaz olur mu?

Torpille işe giren insana maaşı helal olur mu?

Parayla namaz koldurma konusunda bu ülkede Ebu Hanife’ye uyan kaç hanefi imam var?..”

İslamoğlu, mesajına şu metinleri de ekledi:

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