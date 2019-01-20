İlahiyatçı Cemil Kılıç, ifadeye çağrıldı

Akit gazetesinin hedef göstermesinin ardından öğretmenlik yaptığı okuldaki görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı Cemil Kılıç, ifadeye çağrıldı.

Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

"Biraz evvel Gaziosmanpaşa karakolundan arandım. Savcılık tarafından hakkımda başlatılan bir soruşturma nedeniyle bir tebligat olduğunu ve karakola gelmem gerektiğini söylediler. Biraz sonra karakola gideceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım..."

Akit yazdı, görevinden alındı

Kılıç, Akit gazetesinde toplumun farklı gruplarını hedef gösteren 'haber'lere imza atan Faruk Arslan'ın haberinden sonra Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı. Kılıç, görevinden uzaklaştırılmasının ardından bir basın açıklaması yaparak ölüm tehditleri aldığını dile getirmişti. Kılıç, “Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.