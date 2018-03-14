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İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır: Açın herhangi bir Diyanet mealini, "Kadını dövün" yazıyor!

"Tabi yok ama açın sizin kitaplarınızı bakalım"

14 Mart 2018 18:20

İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün meallerinde kadının dövülmesinin teşvik edildiğini iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına şiddet ile ilgili her türlü yorumu, düşünceyi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak reddediyoruz. Çünkü kadın annedir ve her noktada insanın yanında ona yardımcı olan en önemli varlıktır" demişti.

KRT TV'de Ferit Atay'ın sunduğu SorguluYorum programına, katılan Bayındır, "Buradan meydan okuyorum erkeklerse karşıma çıksınlar" dedi.

Bayındır'ın açıklamaları şöyle:

"Arkasına devleti alan bir hoca kendisini güçlü kabul edecek. 'Ben ne dersem o' öyle şey olur mu? Allah'ın dediği olur. Eğer güçlüyseler buradan meydan okuyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'na, erkekseniz çıkın karşıma. Hani geçenlerde kadının dövülmesi diyordunuz, getirin bakalım bütün kitaplarınızı. Bir de konuşuyorlar "kadının dövülmesi dinimizde yok". Tabi yok ama açın sizin kitaplarınızı bakalım. Açın herhangi bir diyanet mealini 'kadını dövün' yazıyor. Bil hassa kadınlarla ilgili ayetlerde çok ciddi saptırmalar vardır."

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