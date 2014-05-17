İlahiyat fakültesi karşısındaki plaj voleybolu kortuna perdeleme

Şortlu kızlara perdeleme



Antalya’daki Plaj Voleybolu Gençlik Olimpiyatı’nda, kum sahalar tam da İlahiyat Fakültesi karşısına kurulunca kriz çıktı. Rahatsız olan öğrencilerin isteği üzerine, şortlu kız sporcular ‘dev brandalarla perdelendi’.

Salim Uzun'un Hürriyet'teki haberine göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kampusu içinde düzenlenen Plaj Voleybolu Gençlik Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi Finalleri, sansür iddialarının gölgesinde başladı. 22 ülkeden 18 erkek, 18 kız takımının katıldığı final müsabakalarının gerçekleştirildiği plaj voleybolu kortları İlahiyat Fakültesi’nin tam karşısına kurulunca, iddiaya göre bazı öğrenciler bundan rahatsızlık duydu ve imza topladı.



‘Bikini istemiyoruz'



Bu imzalar üniversite yönetimine ulaştırılmasa da, bazı öğrenciler, “Okulumuzun camından bikinili kızları görmek istemiyoruz” diyerek rahatsızlıklarını fakülte yöneticileri ile paylaştı. Bunun üzerine müsabakaların yapıldığı kortların giriş bölümü, TVF ve üniversitenin logolarını içeren, duvar payı ile birlikte yaklaşık 5 metreye ulaşan dev afişlerle kapatıldı. Ancak bu uygulama da, diğer öğrenci ve oyuncuların tepkisini çekti. İlahiyat öğrencilerinin rahatsızlığı nedeniyle kortların görünmesinin branda tarzı reklamlarla önlendiğini söyleyen öğrenci ve sporcular da tepkilerini, “Sanki burada yasak bir şey yapıyoruz. Uygulama için ‘Logo reklamı’ deniyor. Peki, o logolar neden sadece kortların fakülteyi gören cephesine konuldu? Kimi kandırıyorlar? Böyle bir anlayış olamaz” sözleriyle ortaya koydular.



‘Bizim için çözüldü'



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen AÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup ise, taleplerini şöyle savundular:

“Fakültemizde bu tür görüntüleri görmek mecburiyetinde değiliz. Konu özgürlükse bizim de özgürlüklerimiz var. Herkes istediği şekilde yaşayabilir ancak biz rahatsızlık duyduk ve imza topladık. Ancak bu imzaları yönetime ulaştırmadan sorun çözüldü.”



Dekan: Benim haberim yok



Kortlarda yapıldığı iddia edilen sansür iddiaları hakkında Hürriyet muhabirine konuşan AÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ise şunları söyledi: “Konuyu tam bilmiyorum. Öğrencilerimden bana gelen olmadı. Ancak ben izinliydim. Bu süre içerisinde bir başvuru olup olmadığını araştırmam gerekiyor. Zaten böyle bir rahatsızlık varsa başvuru yeri üniversite yönetimi olmalı.”



Şikayetler doğru



İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin şikâyetini doğrulayan AÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Aydın Özdemir ise, “Maalesef arkadaşlarımızın şortla antrenman yapan sporcular nedeniyle rahatsızlığı olmuş. Konu önce fakülte yönetimine sonra bize ulaştı. Antalya gibi bir kentte bunların konuşulmasına üzüldük. Ancak gereken yapıldı. Kortun çevresi tamamen kapatıldı, rahatsızlık yaratacak konu kalmadı” dedi.



Amacımız spor



Turnuvada görev alan TVF basın sorumlusu, İlahiyat öğrencilerinin rahatsızlığının kendilerine ulaştığını doğrularken, TVF Başkanı Özkan Mutlugil de şöyle dedi: ”Biz burada çok önemli bir organizasyon için bir araya geldik. Ben öğrenci arkadaşlarımın böyle bir şeyden dolayı rahatsız olacağına ihtimal vermiyorum. Bizim tek amacımız burada spor yapmak.”