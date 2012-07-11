'İlahiyat fakülteleri kontenjanlarında artış yüzde 50'

Güngör Uras

(Milliyet, 11 Temmuz 2012)

Üniversitelerde genel kontenjan artışı % 20 ilahiyatta (rekor!) % 50

AA’nın haberine göre bu yıl üniversiteye giriş sınavına katılan 1 milyon 837 bin adaydan 871 bini yerleştirmeye başvurma hakkını elde etmiş.

YÖK, bu öğrencilere bir “kıyak çekmiş” (!) Geçen yıl 766 bin olan toplam kontenjanı, yüzde 20 artırarak 937 bine yükseltmiş.

Kontenjanın 366 bini (2 yıllık) ön lisans, 547 bini (4 yıllık-6 yıllık) lisans programlarına katılacaklar için, 24 bini ise özel yetenek ile (sanat eğitimi gibi) öğrenci alan üniversiteler için.

Lisans (4 yıllık-6 yıllık) eğitim kontenjanlarının 469 bini devlet, 60 bini vakıf üniversitelerinde, 14 bini Kıbrıs’taki üniversitelerde.

Şimdilerde 103 devlet, 65 vakıf üniversitemiz var. Kıbrıs’ta 7 üniversite bulunuyor. (Vakıf üniversitelerinin sayısı çok ama, öğrenci kontenjanları düşük. Devlet üniversitelerinde okuyan 100 öğrenciye karşı vakıf üniversitelerinde 12 öğrenci okuyor.)

12.540 öğrenci alınacak

Kıvanç El’in Vatan’da yayımlanan haberinden öğrendiğimize göre, YÖK, tüm üniversite kontenjanlarını yüzde 20 artırırken, ilahiyat fakültelerinin öğrenci kontenjanlarında yüzde 50 artış sağlamış.

Bu yıl ilahiyat fakültelerine 12.540 öğrenci alınacak.

Halen 35 üniversitemizde ilahiyat fakültesi var. Bu yıl üniversitelerimizde 11 yeni ilahiyat fakültesi daha açılacak. Böylece ilahiyat fakültesi olan üniversite sayımız 46’ya yükselecek.

İlahiyat fakültesi olan üniversitelerimizin 41’i devlet üniversitesi, 5’i (Fatih, Fatih

Sultan Mehmet, İstanbul 29 Mayıs, İstanbul Şehir ve Yakın Doğu üniversiteleri) vakıf üniversitesi. Devlet üniversitelerinde ilahiyat fakültelerinde eğitim ücretsiz, vakıf üniversitelerinde ücretli.

İlahiyat’a ilgi artıyor

Anlaşıldığı kadarı ile gençlerimiz ilahiyat tahsiline giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Kıvanç El’in haberinden öğrendiğimiz kadarı ile,

- 1997 yılında 23 üniversitedeki ilahiyat fakültelerinin 3.288 kontenjanı vardı.

- İlahiyat fakültelerindeki öğrenci kontenjanı 2003 yılında da 920’ye kadar düşmüştü.

- Erdoğan Teziç’in YÖK Başkanı olduğu dönemde kontenjan 1.400’e yükseltildi.

- 2007 yılında Yusuf Ziya Özcan’ın YÖK Başkanı olması ile kontenjanlar artırılmaya başlandı. 2010 yılında 6 bin olan kontenjanlar, geçen yıl da 8 bine yükseltilmişti. Yeni YÖK Başkanı kontenjanları bu yıl yüzde 50 artırdı, 12 bin 540 yaptı.

Devlet üniversitelerinin ilahiyat fakültelerinin programları “internet sitelerinde yayınlanıyor”. İlahiyat fakültelerinin bilim bölümleri ve bilim dallarında öğrencilere verilen eğitim genelde şöyle:

- Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Arapça, din sosyolojisi, felsefesi ve psikolojisi.

- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam tarihi edebiyatı ve din musikisi,

- Temel İslami Bilimler Bölümü: Tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku, İslam mezhepleri, Kur’an okuma ve tecvid.

(Eğitim konularının ustası Abbas Güçlü’dür. Kontenjan değişikliği ilgimi çektiğinden bugün alanına tecavüz ettim. Önümüzdeki günlerde olan biteni onun kaleminden okur, bilgi sahibi oluruz.)