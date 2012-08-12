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İlahiyat dekanına özel tuvalet

Prof. Dr. Saffet Sancaklı'nın kullandığı tuvaletin girişine asılan 'Dekan WC' yazılı tabela espri konusu oldu

12 Ağustos 2012 12:03

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Sancaklı'nın kullandığı tuvalete 'Dekan WC' yazılması espri konusu oldu. Dekan, yazının birkaç günde kaldırıldığını açıkladı.
 
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Sancaklı'nın kullandığı tuvaletin girişine asılan 'Dekan WC' yazılı tabela espri konusu oldu.

Akşam'ın haberine göre, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı unutulmaz 'Kibar Feyzo' filmindeki umumi tuvalet sahnesine atıfta bulunan üniversite öğrencileri, konuyu sosyal medyaya taşıdı.


Birbirinden ilginç öğrenci yorumları şöyle:

- Okumuş adamın tuvaleti başkadır

- Zaman kötü kolla helayı

- Dekana beleş

- Onlarınki boncuklu

- Dekanın tuvaleti kutsaldır

- Saffet hocaya bak sen

- Ne gerek var? Sanki farklı bir şey yapacak.

- Şener Şen terk

- Onlarınki daha değerli demek ki ne de olsa mastır yapmış


Yanlışlıkla olmuş hemen kaldırdık


İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Sancaklı "O tabela yanlışlıkla yazıldı. Birkaç gün asılı kaldı daha sonra kaldırdık. Şu an böyle bir tabela yok" diye konuştu.

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