"İlahi emir geldi" dedi, ağabeyinin boğazını kesti

Zonguldak Ereğli'de 21 yaşındaki Akın S., "İlahi emir geldi" diyerek, ağabeyi 28 yaşındaki Tayfun S.'nin boğazını bıçakla keserek yaraladı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Akın S., Uzunmehmet Mahallesi’ndeki evlerinde namaz kılan ağabeyi Tayfun S.’ye iddiaya göre "Namazın bitti mi?" diye sordu.



DHA'nın haberine göre; Akın S., "Evet" diyen ağabeyine mutfaktan aldığı bıçakla, "İlahi emir geldi" diyerek saldırdı. Akın S.’nin salladığı bıçak Tayfun S.’nin boğazına geldi. Tayfun S. yere yığılırken, Akın S. evde bulunan annesi Hatice ve babası Hüseyin S.’nin müdahalesiyle kaçtı.



Ağır yaralanan Tayfun S., ailesi tarafından otomobille özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinden sonra da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Tayfun S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Daha önce de bir kişiyi bıçaklamıştı

Akın S., evinin yakınındaki ekmek fırınında polis tarafından gözaltına alındı.



Akın S., 15 Mart 2015’te arızalanan otomobilini sanayiye götürmek için yüklediği çekici sahibi Baki Baykurt’u ücrette anlaşamayınca bıçaklamış ve tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası alarak tahliye olmuştu.