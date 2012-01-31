-İlaçta sıkıntı olmayacak ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - SGK Başkanı Fatih Acar, eczacılarla yapılacak ilaç alım sözleşmesiyle ilgili, ''Vatandaşımız 1 Şubat tarihinde herhangi bir tedirginlik duymasın. Sözleşme 1 Şubat tarihinde imzalanmamış olsa bile vatandaşın eczanelerden ilaç almasına ilişkin bir sıkıntı olmayacak, çünkü mevcut sözleşmenin hükümleri devam ediyor'' dedi. Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Türk Eczacılar Birliği (TEB) yönetimiyle dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve toplantıda bazı sorun alanı olarak görülen konuların değerlendirildiğini ifade etti. Acar, son 1 ayda yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Bu görüşmelerde eczanelerin bazı taleplerinin değerlendirildiğini ve bu konuda önemli bir yol alındığını dile getiren Acar, ''TEB ile bugün ya da yarın sayın bakamınızın başkanlığında tekrar bir araya gelmek suretiyle konunun olumlu bir şekilde neticeleneceğini ümit ediyorum. Bu konuda bizim özellikle vatandaşlarımız açısından bir tedirginlik alanı oluşturulduğunu görüyorum. Böyle bir şey asla söz konusu değil. SGK sonuçta her türlü önlemi alır. Vatandaşımızı mağdur edecek bir uygulama söz konusu olmaz'' dedi. Acar, 2009 yılında 3 yıllığına TEB ile bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin süresinin yarın sona ereceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Sözleşmenin en son maddesinde diyor ki: 'Bu sözleşmenin süresi 3 yıldır. Sözleşme süresinin bitimine 1 ay kala taraflar görüşmeye başlar, yeni bir sözleşme imzalanır. Yeni sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı imzalanmaması durumunda görüşmeler devam eder' diye bir hüküm var. Bu hüküm çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Dün görüşmelerimiz biraz daha yoğunlaştı. Önemli bir aşamaya gelindi. Burada özellikle TEB tarafından dile getirilen bazı konular vardı. Eczacılarımız mağdur olmasın diye bu konulara sıcak baktık. Bin 200 eczanenin yaklaşık fesih cezasıyla karşı karşıya olunduğunu, bu eczacıların zor durumdan kurtarılması gerektiğini ifade ettiler. Biz de kurum olarak bu eczacılarımıza bir şans daha verdik. Fesih işlemlerini zorlaştırdık. Yeni protokolde eczacılarımızın lehine olan hükümlerin uygulanacağı belirtildi. Protokolde eczacılarımızın lehine önemli kararlar alınmış oldu.'' Görüşmelerde TEB yönetiminin bazı başka talepleri de olduğunu belirten Acar, ''Makul karşılanabilecekleri zaten makul karşıladık ama fiilen yerine getirilmesi mümkün olmayanları da kendilerine söyledik. Şu aşamada bu taleplerin yerine fiilen getirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdik'' dedi. TEB yetkilileriyle yapılan görüşmede Bakan Çelik'in gerekli notları aldığına işaret eden Acar, şöyle konuştu: ''Sayın Bakanımız ve kurum başkanı olarak ben bugüne kadar hep olumlu yaklaştık. Sorunu devam ettirmek değil, sorunu çözmede taraf olan bir yönetim anlayışı sergiledik. Bu çerçevede Türk Eczacılar Birliği de aynı anlayış çerçevesinde hareket etti. Bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Vatandaşımız 1 Şubat tarihinde herhangi bir tedirginlik duymasın. Sözleşme 1 Şubat tarihinde imzalanmamış olsa bile vatandaşın eczanelerden ilaç almasına ilişkin bir sıkıntı olmayacak, çünkü mevcut sözleşmenin hükümleri devam ediyor. Vatandaş herhangi bir ilaç sıkıntısı yaşamayacak.''