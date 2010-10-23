İlaçta 2,5 milyar lira tasarruf sağlandı

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir, katılım payı uygulamasıyla yazılan reçetelerde yüzde 8'lik azalma olduğunu kaydetti. Aydemir, "İlaç harcamalarında 2,5 milyarlık tasarruf sağlandı" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir, katılım payı uygulamasıyla yazılan reçetelerde yüzde 8'lik azalma olduğunu belirterek, ilaç harcamalarında 2.5 milyarlık tasarruf sağlandığını kaydetti. Aydemir, ilaçta muayene ve reçete katılım payları getirildikten sonra kamudaki reçete sayısında azalma olduğunu bildirdi.



Global bütçeyi 14,6 lira olarak belirledik

Yazılan reçete sayısında dokuz ayda yüzde 8'lik azalma olduğunu, bunun rakamsal olarak ciddi bir tasarrufa karşılık geldiğini vurgulayan Aydemir, şu bilgileri verdi:

'Biz 2010'da global bütçe uygulamıştık, global bütçemiz 14,6 milyar lira idi. O hedefe ulaşmak için ilaçta katılım payı başta olmak üzere bazı tedbirler aldık. İlaç harcamalarında 2,5 milyar lira civarında tasarrufumuz oldu. 2009'da ilaç harcamamız, 16,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Biz gerek bu tedbir, gerek ilaç fiyatlarındaki ciddi indirimle global bütçeyi 14,6 lira olarak belirledik.' Karekod uygulamasında herhangi bir sorun olmadığını sistemin iyi gittiğini de vurgulayan Birol Aydemir, '2011'den itibaren artık sahte, kaçak ilaçlar, hastalara ilaçların satılmaması gereken ilaçlar piyasada olmayacak. Ciddi bir sistem getirildi' diye konuştu.



Karekod sağlık açısından önemli

Birol Aydemir, 'Hastanın sağlığı açısından karekod önemli bir uygulama. Karekod uygulamasıyla orijinal, tedavi edici ilaçlar hastaya ulaştırılacak, hastalar daha çabuk iyileşecek" dedi.



