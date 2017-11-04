İlaçlı kuruyemişle uyutup, paralarını çaldı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- TÜRKİYE\'nin 10 kentinde sohbet ettiği kişilere ilaçlı hurma, kayısı, ceviz, fındık ve çekirdek ikram edip uyuyan 16 kişinin paralarını çalan C.D. Kocaeli polisinin operasyonu ile Mersin\'de yakalandı.

Kocaeli\'nin Gebze İlçesi Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi\'nde A.A\'nın yanına 5 Eylül günü yaklaşan C.D. kendisini tanıyormuş gibi davranarak sohbet etmeye başladı. A.A. ile C.D. bir kafeye oturarak sohbetlerine devam ederken, C.D. çantasından çıkardığı kuruyemişleri ikram etti. A.A. bir süre sonra kafede uyuya kaldı. C.D, A.A\'nın üzerinde bulunan 3 bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Kendine gelen A.A. soyulduğunu anlayınca hemen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulundu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, C.D.\'nin peşine düştü. C.D\'nin, Gebze\'de yaşanan olay ile birlikte İstanbul\'da 5, İzmir\'de 3, Adana, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa\'da 1\'er kişi olmak üzere kayısı, hurma, ceviz, fındık ve çekirdek gibi ilaçlı kuruyemişleri kullanarak 16 kişinin para veya değerli eşyalarını gasp ettiği tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.D\'nin Mersin\'in Mezitli İlçesi\'ne bağlı Sarılar Köyü\'nde olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu ile C.D. ve yanında bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli\'ne getirilen C.D. hakkında dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık, yağma suçlarından 22 adet yakalama kararının olduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ve 44 bin 500 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. C.D. ile aynı evde yakalanan S.K.\'nın ise 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 16 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. gazetecilere, \"Pişmanım, polisler inceledi uyuşturucu madde çıkmadı, bu eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım, aralarında yaşlı insanlarda var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Hepsinin parasını ödeyeceğim\" dedi.



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